Fler gängkriminella grips utomlands – 172 i år

Antalet svenska gängkriminella som grips i andra länder har ökat med nära en femtedel hittills i år, jämfört med samma period i fjol. Det rapporterar SR Ekot med hänvisning till siffror från polisen.

Det rör sig om 172 gripanden. Gripanden har bland annat skett i länder utanför EU-samarbetet, som Mexiko, Turkiet, Tunisien och Förenade arabemiraten.

Ett framgångsrecept har varit att svensk polis reser till länderna för att visa upp bevis.