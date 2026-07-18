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Mexikansk polis, arkivbild. (Matias Delacroix / AP)
GängvåldetSamhällets svar

Fler gängkriminella grips utomlands – 172 i år

Av Patrik Dahlin
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Antalet svenska gängkriminella som grips i andra länder har ökat med nära en femtedel hittills i år, jämfört med samma period i fjol. Det rapporterar SR Ekot med hänvisning till siffror från polisen.

Det rör sig om 172 gripanden. Gripanden har bland annat skett i länder utanför EU-samarbetet, som Mexiko, Turkiet, Tunisien och Förenade arabemiraten.

Ett framgångsrecept har varit att svensk polis reser till länderna för att visa upp bevis.

Fortfarande en utmaning att få dem lagförda
Sveriges Radio
31 gripanden har skett i Spanien (16 juli)
Sveriges Radio
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GängvåldetSamhällets svar