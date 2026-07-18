Fler gängkriminella grips utomlands – 172 i år
Antalet svenska gängkriminella som grips i andra länder har ökat med nära en femtedel hittills i år, jämfört med samma period i fjol. Det rapporterar SR Ekot med hänvisning till siffror från polisen.
Det rör sig om 172 gripanden. Gripanden har bland annat skett i länder utanför EU-samarbetet, som Mexiko, Turkiet, Tunisien och Förenade arabemiraten.
Ett framgångsrecept har varit att svensk polis reser till länderna för att visa upp bevis.
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