Allt fler svenskar grips i Spanien: ”Har stuckit ut”

Antalet gängkriminella svenskar som gripits i Spanien har hittills i år ökat med en tredjedel jämfört med samma period förra året, rapporterar Ekot. I år har 31 personer gripits, mot 34 förra året.

Niclas Andersson, chef för utredningsenheten på Noa, berättar att svensk polis sedan många år har ett nära samarbete med polisen i Spanien, ett samarbete som nu har fördjupats ytterligare.

Han säger vidare att det har varit angeläget för den spanska polisen att jobba mot just svenska gängkriminella.

– De har stuckit ut. De har varit väldigt våldsamma och tongivande, säger Andersson.