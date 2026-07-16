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Spansk polis. Illustrationsbild. (Bernat Armangue / AP)
GängvåldetSamhällets svar

Allt fler svenskar grips i Spanien: ”Har stuckit ut”

Av Anders Hovne
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Antalet gängkriminella svenskar som gripits i Spanien har hittills i år ökat med en tredjedel jämfört med samma period förra året, rapporterar Ekot. I år har 31 personer gripits, mot 34 förra året.

Niclas Andersson, chef för utredningsenheten på Noa, berättar att svensk polis sedan många år har ett nära samarbete med polisen i Spanien, ett samarbete som nu har fördjupats ytterligare.

Han säger vidare att det har varit angeläget för den spanska polisen att jobba mot just svenska gängkriminella.

– De har stuckit ut. De har varit väldigt våldsamma och tongivande, säger Andersson.

Andersson: Vi delar information och jobbar med gemensamma operationer
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TT
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