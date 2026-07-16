Allt fler svenskar grips i Spanien: ”Har stuckit ut”
Antalet gängkriminella svenskar som gripits i Spanien har hittills i år ökat med en tredjedel jämfört med samma period förra året, rapporterar Ekot. I år har 31 personer gripits, mot 34 förra året.
Niclas Andersson, chef för utredningsenheten på Noa, berättar att svensk polis sedan många år har ett nära samarbete med polisen i Spanien, ett samarbete som nu har fördjupats ytterligare.
Han säger vidare att det har varit angeläget för den spanska polisen att jobba mot just svenska gängkriminella.
– De har stuckit ut. De har varit väldigt våldsamma och tongivande, säger Andersson.
Läs också
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen