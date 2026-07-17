Gängen pressas – kriminell tycker polisen är ”för bra”

Arkivbild från en skjutning i Göteborg 2022.

Antalet skjutningar i Sverige ligger på den lägsta nivån sedan 2017, rapporterar Svenska Dagbladet. Polisens internationella samarbeten, snabbare svar på DNA-analyser och tidiga ingripanden lyfts fram som framgångsfaktorer.

Poliser uppger för tidningen att internationella ligor ser Sverige som allt mindre attraktivt och en gängkälla beskriver det som att svensk polis blivit ”för bra”.

– Det började med att de tog våra kontanter, sen tog de våra vapen och till sist tog de våra ledare.

Polisföreträdare påpekar dock att det fortfarande finns över 17 000 nätverkskriminella och att det snabbt kan bli sämre.