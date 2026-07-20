Polisen: Var uppmärksam när barnen reser utomlands
Polisen uppmanar föräldrar att vara uppmärksamma på avvikande beteenden och nya bekantskaper när deras barn reser utomlands. Bakgrunden är att en ”betydande del” av de svenskar som grips i andra länder är unga, skriver TV4 Nyheterna.
– Många unga utnyttjas och luras, eller lockas in i kriminalitet. Det kan gå fort, säger kommissarie Kristoffer Mueller.
Han uppmanar föräldrar att genast kontakta polisen om man misstänker att ens barn har eller är på väg att lockas in i kriminalitet.
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