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Poliser patrullerar i Magaluf 2020. (Joan Mateu / AP)
GängvåldetSamhällets svar

Polisen: Var uppmärksam när barnen reser utomlands

Av Emma Hedlin
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Polisen uppmanar föräldrar att vara uppmärksamma på avvikande beteenden och nya bekantskaper när deras barn reser utomlands. Bakgrunden är att en ”betydande del” av de svenskar som grips i andra länder är unga, skriver TV4 Nyheterna.

– Många unga utnyttjas och luras, eller lockas in i kriminalitet. Det kan gå fort, säger kommissarie Kristoffer Mueller.

Han uppmanar föräldrar att genast kontakta polisen om man misstänker att ens barn har eller är på väg att lockas in i kriminalitet.

Mueller: Föräldrarna vet ofta om beteendet är avvikande
www.tv4.se
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GängvåldetSamhällets svar