Trump och Hegseth under en ceremoni i Delaware, 22 juli.

Donald Trump säger sig få samtal från människor som är missnöjda med försvarsminister Pete Hegseth, skriver CNN med hänvisning till en intervju med ABC.

Presidenten säger inte vilka som framför klagomålen, men tycker inte att de är motiverade.

– Jag förstår inte varför.

Irankriget har pekats ut som huvudförklaring till Republikanernas nederlag i valen till representanthuset och senaten, och på onsdagen florerade uppgifter om att Trump överväger att ersätta Hegseth. Det har dock tillbakavisats av Trump.