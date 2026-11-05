Donald Trump och Elon Musk under ett besök i Kinas tidigare i år.

Elon Musk satsade hisnande summor på en republikansk seger inför mellanårsvalet. Att det inte gick bättre är en ”rejäl smocka” för techmiljardärens rykte som politisk spelare, skriver Leo Schwartz och Nick Wingfield i en analys på sajten The Information.

Texas nyvalda guvernör Gina Hinojosa har förvisso gått till hårt angrepp mot Musk, som har stora affärsintressen i delstaten. Men att sätta stopp för hans projekt skulle kunna kosta arbetstillfällen, och därmed slå tillbaka, resonerar Schwartz och Wingfield.

Det finns också en viss chans att Musk faktiskt gynnas av Demokraternas motstånd mot att bygga AI-datacenter, eftersom bolaget satsar stort på datacenter i rymden.

Sajten The Verges journalist Elizabeth Lopatto skriver syrligt att Musk ”inte ens är bra på att vara rik”. För pengarna han pumpade in i valkampanjerna kunde han i stället ha köpt 30 lyxyachter, 44 reklamfilmer i Super Bowl eller ett presentkort på 140 kronor till varje invånare i Texas.

Men klokast vore kanske att anlita ett par riktigt vassa advokater, för nu har Musk en lång rad nya mäktiga fiender som står redo att utreda honom, avslutar Lopatto.