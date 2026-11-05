Trump i Vita husets balsal, som han håller på att bygga.

Sex dagar innan valet sammanträdde flera av Donald Trumps topprådgivare för att diskutera utsikterna inför mellanårsvalet, enligt New York Times uppgifter. Stämningen var dyster och det ska ha pratats om cyanid-piller.

Det positiva som lyftes var att kampanjkassan var stark och att man nådde de väljare man ville med sina budskap. Det negativa var att alla indikationer tydde på en total utklassning.

Mötet präglades därefter av galghumor och skämt om begravningsarrangemang, fängelsemat, presidentbenådningar och ett resonemang om att fly landet.

– Vi kanske kan få asyl i Israel, skämtade Trumps chefsopinionsmätare Tony Fabrizio.

Bakom fiaskot pekas Irankrigets följder för ekonomin, en för hård migrationspolitik och att Trump ställde sig bakom en rad svaga kandidater.

– Jag har sett fienden och det är vi själva, sa Trumps chefstrateg till gruppen en vecka tidigare.