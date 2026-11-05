Demokraterna väntas inleda omfattande granskningar av Donald Trump efter utklassningen i mellanårsvalet. Kaliforniendemokraten Robert García, som väntas leda representanthusets mäktiga utredningsutskott, riktar nu en tydlig varning till Vita huset.

”Skaffa advokater”, skriver han på X.

Granskningarna kan bland annat rikta in sig på presidentfamiljens affärskopplingar och ministrar som Pete Hegseth. Samtidigt kan Demokraterna blockera Trumps politik och stoppa utnämningar när de tar kontroll över kongressen i januari.