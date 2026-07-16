Fler passagerare lyfte Swedavias vinst

Antalet passagerare på stora svenska flygplatser steg med nästan 3 procent till 9,3 miljoner under det andra kvartalet. Det visar delårssiffror från den statliga flygplatsoperatören Swedavia.

Bolagets nettoomsättning steg med cirka 6 procent till 1,9 miljarder kronor jämfört med samma period i fjol. Rörelseresultatet, som är ett mått på lönsamheten, steg med 25 procent till 222 miljoner kronor.

Utöver det ökade antalet passagerare bidrog ökade kommersiella intäkter till det förbättrade rörelseresultatet, säger vd:n Mats Johannesson i ett pressmeddelande.