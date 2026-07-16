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Passagerare på Arlanda. (Ali Lorestani/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenskarnas semesterresande

Fler passagerare lyfte Swedavias vinst

Av Andreas Victorzon
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Antalet passagerare på stora svenska flygplatser steg med nästan 3 procent till 9,3 miljoner under det andra kvartalet. Det visar delårssiffror från den statliga flygplatsoperatören Swedavia.

Bolagets nettoomsättning steg med cirka 6 procent till 1,9 miljarder kronor jämfört med samma period i fjol. Rörelseresultatet, som är ett mått på lönsamheten, steg med 25 procent till 222 miljoner kronor.

Utöver det ökade antalet passagerare bidrog ökade kommersiella intäkter till det förbättrade rörelseresultatet, säger vd:n Mats Johannesson i ett pressmeddelande.

Nettoomsättningen var i fjol 1,8 miljarder under motsvarande kvartal
TT
Swedavia: Har också stärkt linjeutbudet
pressmeddelande · www.swedavia.se
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