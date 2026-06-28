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En kvinna i 45-årsåldern har skadats allvarligt efter ett blixtnedslag på Tosselilla sommarland i Skåne. (Johan Nilsson/TT, Susanna Persson Öste/TT)
Sommarvädret

Kvinna skadades allvarligt efter blixtnedslag i Skåne

Av Felix Ruiz Wedjesjö, Hannah Gustafsson
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En kvinna i 45-årsåldern ska ha blivit allvarligt skadad i samband med att en blixt slog ner på Tosselilla sommarland i Skåne under söndagen, uppger Region Skåne. Hon fördes därefter till sjukhus med ambulans.

Till Expressen uppger sommarlandet att olyckan inträffade när flera personer befann sig nära ett träd som blixten slog ner i. Gruppen ska då ha fått bitar av trädet på sig.

– Alla blev såklart skärrade, men vi fick fort ut vårdpersonal dit, säger Tommy Bauer på Tosselilla sommarland till Expressen.

Utöver kvinnan i 45-årsåldern ska ytterligare två vuxna ha förts till sjukhus i ambulans med lindriga skador. Dessutom ska två vuxna och fem barn med lindriga skador ha tagit sig till akuten på egen hand.

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