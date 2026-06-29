Hel familj träffades av blixten: ”Allt blev vitt”
En familj på fyra personer fick föras med ambulans till sjukhus efter att ha träffats av blixten på Tosselilla sommarland i går, skriver Sydsvenskan som pratat med dem. Alla fyra är ett dygn senare kvar på sjukhuset, däribland ett tvåårigt barn.
– Det lät som en bomb, en hög smäll och allt blev helt vitt, säger mamman till tidningen.
Totalt sju familjemedlemmar träffades när blixten slog ner i ett intilliggande träd. Alla har fått synliga märken av händelsen, även om inte alla är kvar på sjukhuset.
– Det är rodnad och det bränns i hela kroppen. Det har blivit ett stort blåmärke runt om såret.
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