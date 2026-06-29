Hel familj träffades av blixten: ”Allt blev vitt”

Skador och träflisor efter att blixten slagit ner i ett större träd i nöjesparken Tosselilla Sommarland i Tomelilla på söndagen.

En familj på fyra personer fick föras med ambulans till sjukhus efter att ha träffats av blixten på Tosselilla sommarland i går, skriver Sydsvenskan som pratat med dem. Alla fyra är ett dygn senare kvar på sjukhuset, däribland ett tvåårigt barn.

– Det lät som en bomb, en hög smäll och allt blev helt vitt, säger mamman till tidningen.

Totalt sju familjemedlemmar träffades när blixten slog ner i ett intilliggande träd. Alla har fått synliga märken av händelsen, även om inte alla är kvar på sjukhuset.

– Det är rodnad och det bränns i hela kroppen. Det har blivit ett stort blåmärke runt om såret.