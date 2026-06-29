ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Skador och träflisor efter att blixten slagit ner i ett större träd i nöjesparken Tosselilla Sommarland i Tomelilla på söndagen. (Johan Nilsson / TT)
Blixtnedslaget på Tosselilla

Hel familj träffades av blixten: ”Allt blev vitt”

Av Linnea Järkstig
Publicerad:

En familj på fyra personer fick föras med ambulans till sjukhus efter att ha träffats av blixten på Tosselilla sommarland i går, skriver Sydsvenskan som pratat med dem. Alla fyra är ett dygn senare kvar på sjukhuset, däribland ett tvåårigt barn.

– Det lät som en bomb, en hög smäll och allt blev helt vitt, säger mamman till tidningen.

Totalt sju familjemedlemmar träffades när blixten slog ner i ett intilliggande träd. Alla har fått synliga märken av händelsen, även om inte alla är kvar på sjukhuset.

– Det är rodnad och det bränns i hela kroppen. Det har blivit ett stort blåmärke runt om såret.

Familjen: Tosselilla ville inte ringa ambulans – menade att allt gått bra
Sydsvenskan  · Ofta betalvägg
Diana: ”Det var lite läskigt” (28 juni)
radio+text · Sveriges Radio
Sju personer uppsökte själva akuten efter händelsen (28 juni)
TT
Driftchefen: ”Det var intensivt när åskovädret var precis över oss” (28 juni)
tv+text · Sveriges Television
Flera barn befann sig vid trädet när blixten slog ner (28 juni)
www.tv4.se
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — Elite Hotels finns på över 30 orter
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen