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Flera personer skadades när blixten slog ner i ett träd. (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Blixtnedslaget på Tosselilla

Flera såg blixten slå ner: ”En rejäl smäll”

Av Jacob Ruderstam
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Flera personer blev vittnen när en blixt slog ner i ett träd på Tosselilla sommarland i skånska Tomelilla och skadade flera personer. Flera har fått vård på sjukhus och en kvinna i 45-årsåldern är allvarligt skadad.

Parkarbetaren Kenny säger till P4 Kristianstad att han såg flera blixtar slå ner innan han träffades av tryckvågen efter det kraftiga nedslaget.

– Till slut blev det en rejäl smäll.

Nöjesparkens driftchef Tommy Bauer säger till TT att flera av de skadade fick bitar av trädet på sig.

– De var chockade, vilket man verkligen kan förstå.

Diana: ”Det var lite läskigt”
radio+text · Sveriges Radio
Sju personer uppsökte själva akuten efter händelsen
TT
Driftchefen: ”Det var intensivt när åskovädret var precis över oss”
tv+text · Sveriges Television
Flera barn befann sig vid trädet när blixten slog ner
www.tv4.se
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