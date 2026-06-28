Flera såg blixten slå ner: ”En rejäl smäll”
Flera personer blev vittnen när en blixt slog ner i ett träd på Tosselilla sommarland i skånska Tomelilla och skadade flera personer. Flera har fått vård på sjukhus och en kvinna i 45-årsåldern är allvarligt skadad.
Parkarbetaren Kenny säger till P4 Kristianstad att han såg flera blixtar slå ner innan han träffades av tryckvågen efter det kraftiga nedslaget.
– Till slut blev det en rejäl smäll.
Nöjesparkens driftchef Tommy Bauer säger till TT att flera av de skadade fick bitar av trädet på sig.
– De var chockade, vilket man verkligen kan förstå.
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