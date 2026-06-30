Parkchefen om kritiken: ”Min fru ringde 112”

Skador och träflisor efter att blixten slagit ner i ett träd i Tosselilla Sommarland.

Efter att sju personer skadades efter att blixten slagit ner i ett träd på Tosselilla Sommarland under helgen var familjen kritisk till att de fick ringa 112 själva. Men det tillbakavisar driftchefen Tommy Bauer, skriver Sydsvenskan.

– Min fru ringde 112 och därefter lånade familjen telefonen för att 112 ville prata med dem, säger han.

Sydsvenskan har tagit del av en skärmbild på Bauers mobiltelefon som visar att ett samtal till 112 gått ut vid tidpunkten för olyckan.

Fyra personer fördes till sjukhus med ambulans, varav en allvarligt skadad. De har fått lämna sjukhuset efter ett dygn.