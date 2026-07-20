Fler tv-tittare såg finalen än Sveriges matcher
Över två miljoner svenska tv-tittare såg VM-finalen mellan Spanien och Argentina, skriver TV4 i ett pressmeddelande. Det är en högre tittarsiffra än någon av Sveriges matcher i mästerskapet.
”Det har verkligen varit ett otroligt starkt intresse, ännu större än vad vi hoppats på”, säger kanalchefen Jens Håkansta.
2 043 000 bänkade sig för första halvleken och 2 102 000 för andra. Många missade dock Spaniens avgörande 1–0-mål – i förlängningen sjönk tittarantalet till 1 799 000.
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