Fler tv-tittare såg finalen än Sveriges matcher

Över två miljoner svenska tv-tittare såg VM-finalen mellan Spanien och Argentina, skriver TV4 i ett pressmeddelande. Det är en högre tittarsiffra än någon av Sveriges matcher i mästerskapet.

”Det har verkligen varit ett otroligt starkt intresse, ännu större än vad vi hoppats på”, säger kanalchefen Jens Håkansta.

2 043 000 bänkade sig för första halvleken och 2 102 000 för andra. Många missade dock Spaniens avgörande 1–0-mål – i förlängningen sjönk tittarantalet till 1 799 000.