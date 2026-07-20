Uppgifter: Fifa ska utreda Argentinas beteende

Fifas disciplinkommitté ska utreda de argentinska spelarnas beteende i samband med VM-finalen, rapporterar flera medier enligt Reuters.

Mittfältaren Leandro Paredes fick rött kort efter slutsignalen efter att ha attackerat flera spanska spelare. Backen Nahuel Molina rök ihop med Spaniens kapten Rodri, och även den assisterande tränaren Roberto Ayalas uppträdande ska enligt uppgifterna granskas.

Enligt rapporterna ska också de argentinska spelarnas beteende under prisutdelningsceremonin, där de vände ryggen mot det spanska laget, utredas.

BBC skriver att det kan bli fråga om avstängningar eller böter för det argentinska fotbollsförbundet.

Mittfältaren Enzo Fernández åkte på ett rött kort i förlängningen efter en stenhård tackling mot Spaniens Pau Cubarsi.