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Aleksander Ceferin. (Darko Vojinovic / AP)
Fotbolls-VMMästerskapet

Uefa-chefen bojkottade finalen på grund av Trump

Av Joel Malmén
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Uefa-chefen Aleksander Ceferin bojkottade VM-finalen, skriver The Times. Beslutet saknar motstycke och signalerar en enorm spricka mellan det europeiska och det internationella fotbollsförbundet, enligt tidningen.

Skälet var att Donald Trump ringde upp Fifa-chefen Gianni Infantino för att få avstängningen av USA:s anfallsstjärna Folarin Balogun hävd. Uefa kallade beslutet ”oerhört, oförståeligt och oförsvarligt” och tillade att Fifa ”gått över en gräns”.

Infantino har hävdat att han inte var inblandad i beslutet att häva Baloguns avstängning. Trump har dock själv uppgett att han ringde upp Fifa-chefen, och kallar det ett ”kanonbeslut”.

Har också kritiserat de höga biljettpriserna
www.thetimes.com
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Independent
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