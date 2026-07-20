Uefa-chefen bojkottade finalen på grund av Trump

Uefa-chefen Aleksander Ceferin bojkottade VM-finalen, skriver The Times. Beslutet saknar motstycke och signalerar en enorm spricka mellan det europeiska och det internationella fotbollsförbundet, enligt tidningen.

Skälet var att Donald Trump ringde upp Fifa-chefen Gianni Infantino för att få avstängningen av USA:s anfallsstjärna Folarin Balogun hävd. Uefa kallade beslutet ”oerhört, oförståeligt och oförsvarligt” och tillade att Fifa ”gått över en gräns”.

Infantino har hävdat att han inte var inblandad i beslutet att häva Baloguns avstängning. Trump har dock själv uppgett att han ringde upp Fifa-chefen, och kallar det ett ”kanonbeslut”.