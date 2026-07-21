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Fans utanför argentinska fotbollsförbundets högkvarter på måndagskvällen. (Rodrigo Abd /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMMästerskapet

Ingen Messi när Argentina välkomnades hem med silvret

Av Matilda Glaser
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Tusentals fans hade samlats för att ta emot silvermedaljörerna Argentina med pompa och ståt när de återvände hem på måndagen, rapporterar flera medier.

Lagkaptenen och storstjärnan Lionel Messi lyste dock med sin frånvaro när laget togs emot med röd matta och militärorkester i Buenos Aires.

Den 35-årige byggarbetaren Maximiliano Heredia var på plats nära flygplatsen och fick frågor om den kritik hans lag fått under VM.

– Vi har alltid blivit kritiserade, vi är vana. Men vi gör alltid vårt yttersta, säger han till AFP.

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