Messi efter förlusten: ”Smärtan är enorm”

Argentinas stjärna Lionel Messi skriver på Instagram om VM-finalförlusten mot Spanien.

”Smärtan är enorm och det här såret kommer ta tid att läka”, skriver han.

39-åringen tillägger att han ändå håller fast vid det positiva:

”Matcherna vi vände genom att ge allt, ögonblick vi kommer minnas för alltid, och stödet från ett helt land som tillsammans med lagets hårda arbete än en gång placerade oss bland världens bästa.”

Messi avslutar med att tacka för allt stöd och gratulerar Spanien till segern.