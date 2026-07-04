Flera anmälningar om våldtäkt under Roskilde

Minst tre kvinnor har anmält att de utsatts för våldtäkt under den pågående musikfestivalen i Roskilde, rapporterar danska TV 2.

Under det senaste dygnet har två nya anmälningar kommit in till dansk polis. En 17-årig pojke har gripits och förhörts misstänkt för ett av brotten.

En 19-årig kvinna uppger att hon utsattes för en våldtäkt i ett tält, medan en 22-årig kvinna har berättat i polisförhör att hon blev våldtagen på en toalett.

Tidigare i veckan greps även två män i 25-årsåldern. De har delgetts misstanke om våldtäkt.