Zara Larsson stängde Roskilde: ”Gick rakt in”

Svenska musikundret Zara Larsson avslutade årets Roskildefestival med bravur, rapporterar flera medier. P3:s musikexpert Tina Mehrafzoon anser att det var festivalens bästa popkonsert.

– Inte en enda sekund av den här showen är tråkig, fortsätter hon.

Politikens recensent Pernille Jensen medger att hon tyckte att det var konstigt att ”Lush life”-stjärnan skulle stänga festivalen. Men efter spelningen ändrade hon uppfattning och ger konserten ett högt betyg.

Jensens enda kritik är att Larsson pratade engelska med den danska publiken, något hon anser var konstigt.

”Men resten gick rakt in i hjärtat. Och när hon avslutade med ’Midnight sun’, samma låt som hon hade öppnat konserten med, slöts cirkeln. Det regnade, men det kändes som magiskt stoft”, fortsätter hon.