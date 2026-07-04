Saknad efter tält märks hos svenskar: ”Finaste vi har”

Svenskar som besöker danska Roskilde saknar traditionella tältfestivaler i Sverige. Det säger flera som P3 Nyheter har pratat med.

Musikfestivaler med stora tältcampingar har i princip försvunnit från Sverige de senaste tio åren.

– Det är det finaste vi har. Det är ju det här som är festival, säger svenska festivalbesökaren Sara Nyström.

Många menar också att det blir en större upplevelse när man lever och bor på området.

Anledningen till att tältfestivaler inte arrangeras i Sverige i någon större utsträckning beror på flera faktorer, enligt P3. Det handlar bland annat om att det är mer kostsamt och att det krävs ett mer omfattande säkerhetsarbete.