Kritik mot politiker som får gratisbiljetter: ”Olagligt”

En vanlig besökare betalar tusentals kronor för att gå på Roskildefestivalen, medan 100 danska politiker varje år får gratisbiljetter. Nu kritiseras både arrangören och politikerna i en artikel i Danmarks Radio.

Sten Bønsing, professor i förvaltningsrätt, menar att upplägget kan vara olagligt.

– Enligt min mening strider detta mot de regler som gäller för mottagande av gåvor och andra förmåner. Jag tror att det faller under den allmänna definitionen av korruption, säger han.

I ett mejl svarar arrangörerna att politikerna bjuds in för att delta i ett ”professionellt sammanhang”.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen (S) har fått en inbjudan men valt att tacka nej, uppger hennes stab. Hennes två partikollegor och ministrarna Ida Auken och Magnus Heunicke ska däremot besöka festivalen.

”Jag kanske stannar kvar och lyssnar på lite musik om jag inte är för trött”, skriver hälso- och kyrkoministern Ida Auken i ett mejl.