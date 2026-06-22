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Trafik och bilkö på E6 genom Göteborg dagen före midsommarhelgen. (Adam Ihse/TT / TT Nyhetsbyrån)
Midsommar

Flera dödsolyckor i midsommartrafiken

Av Olivia W Demred
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Flera dödsolyckor inträffade under en av årets mest intensiva trafikhelger, rapporterar TT. Fem personer har omkommit på olika håll.

Ett par i 80-årsåldern blev påkörda bakifrån när de försökte byta färdriktning genom en öppning i mitträcket utanför Borås på midsommarafton. Senare på midsommarnatten skedde nästa dödsolycka när en motorcyklist körde av vägen utanför Länna i Stockholm.

På söndagseftermiddagen omkom två personer i en singelolycka i Kalix.

Överlag beskrivs midsommartrafiken som normal – med långa köer på vissa håll
TT
En personbil körde av vägen i olyckan i Kalix
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Sveriges Radio
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