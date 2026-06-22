Flera dödsolyckor i midsommartrafiken
Flera dödsolyckor inträffade under en av årets mest intensiva trafikhelger, rapporterar TT. Fem personer har omkommit på olika håll.
Ett par i 80-årsåldern blev påkörda bakifrån när de försökte byta färdriktning genom en öppning i mitträcket utanför Borås på midsommarafton. Senare på midsommarnatten skedde nästa dödsolycka när en motorcyklist körde av vägen utanför Länna i Stockholm.
På söndagseftermiddagen omkom två personer i en singelolycka i Kalix.
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