Flera dödsolyckor i midsommartrafiken

Flera dödsolyckor inträffade under en av årets mest intensiva trafikhelger, rapporterar TT. Fem personer har omkommit på olika håll.

Ett par i 80-årsåldern blev påkörda bakifrån när de försökte byta färdriktning genom en öppning i mitträcket utanför Borås på midsommarafton. Senare på midsommarnatten skedde nästa dödsolycka när en motorcyklist körde av vägen utanför Länna i Stockholm.

På söndagseftermiddagen omkom två personer i en singelolycka i Kalix.