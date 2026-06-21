Många midsommarfirare ska hem: ”Kan bli trångt”

Många ska ta sig hem efter midsommarfirandet.

Just nu är det många som ska åka hem efter att ha firat midsommar. Mycket trafik väntas på vägarna in mot Sveriges storstäder vid 15-tiden, enligt Trafikverket.

– Det kan nog bli oerhört trångt, säger presskommunikatören Denny Josefsson till Expressen.

Han nämner infartsleder mot Stockholm, Göteborg och Malmö som exempel.

Ölandsbron har drabbats av stora störningar under eftermiddagen. Efter lunch bildades långa köer på grund av ett stillastående fordon, skriver Ölandsbladet. Köerna är milslånga och de lär hålla i sig en bit in på kvällen, enligt P4 Kalmar.