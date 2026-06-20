ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
En midsommarstång. (Ulf Palm/TT / TT Nyhetsbyrån)
Midsommar

Midsommarstång stulen – för andra året i rad: ”Idioti”

Av Jacob Ruderstam
Publicerad:

Midsommarfirandet i Nättraby i Blekinge lockade tusentals glada besökare under fredagen, men det blev dålig stämning framåt kvällen när midsommarstången stals. Det är andra året i rad som firandet drabbas av en försvunnen stång, enligt lokala medier.

”Troligtvis vaknar ni inte med dåligt samvete i dag för det här är inte ens busstreck utan ren idioti!”, skrev en person till de ansvariga i en Facebookgrupp enligt BLT.

En person i hembygdsföreningen uppgav att de fick in ett samtal av en person som krävde 2 000 kronor för att lämna tillbaka stången.

Händelsen polisanmäldes och vid 11-tiden på lördagsförmiddagen dök den upp vid Nättraby kyrka.

Människor rasade på sociala medier: ”Fy skäms”
www.blt.se  · Ofta betalvägg
Det var föreningen som hittade stången under förmiddagen
radio+text · Sveriges Radio
Oklart vem eller vilka som ligger bakom stölden
TT
Annons
Boka hotell i Sverige – från 742 kr/natt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen