Midsommarstång stulen – för andra året i rad: ”Idioti”
Midsommarfirandet i Nättraby i Blekinge lockade tusentals glada besökare under fredagen, men det blev dålig stämning framåt kvällen när midsommarstången stals. Det är andra året i rad som firandet drabbas av en försvunnen stång, enligt lokala medier.
”Troligtvis vaknar ni inte med dåligt samvete i dag för det här är inte ens busstreck utan ren idioti!”, skrev en person till de ansvariga i en Facebookgrupp enligt BLT.
En person i hembygdsföreningen uppgav att de fick in ett samtal av en person som krävde 2 000 kronor för att lämna tillbaka stången.
Händelsen polisanmäldes och vid 11-tiden på lördagsförmiddagen dök den upp vid Nättraby kyrka.
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