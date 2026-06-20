Midsommarstång stulen – för andra året i rad: ”Idioti”

Midsommarfirandet i Nättraby i Blekinge lockade tusentals glada besökare under fredagen, men det blev dålig stämning framåt kvällen när midsommarstången stals. Det är andra året i rad som firandet drabbas av en försvunnen stång, enligt lokala medier.

”Troligtvis vaknar ni inte med dåligt samvete i dag för det här är inte ens busstreck utan ren idioti!”, skrev en person till de ansvariga i en Facebookgrupp enligt BLT.

En person i hembygdsföreningen uppgav att de fick in ett samtal av en person som krävde 2 000 kronor för att lämna tillbaka stången.

Händelsen polisanmäldes och vid 11-tiden på lördagsförmiddagen dök den upp vid Nättraby kyrka.