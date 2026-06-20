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En polis under en utryckning tidigare i år. (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Midsommar

Slagsmål och fylla ”normal midsommar” enligt polisen

Av Tor Gasslander
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Det var på det stora hela en ganska normal midsommarafton i Sverige, uppger polisen för TT. Det innebär ändå en lång rad misshandelsfall och mycket fylla.

– Folk dricker ju lite mer än vanligt så det bråkas mer än normalt, säger Elin Andersson på polisregion Nord till nyhetsbyrån.

I Skåne har polisen hanterat 25 fall av misshandel, men inget av offren har behövt ambulans.

– Alla är ganska överens om att det har varit väldigt lugnt, säger polisen Sara Andersson till Sydsvenskan.

På sin hemsida skriver myndigheten att man frihetsberövat 56 personer i Stockholm och på Gotland under natten. I Göteborg har man haft 50 ärenden som gäller fylleri och 30 som gäller misshandel. Även i de mindre tätbefolkade regionerna i landet rapporterar polisen om en natt med många utryckningar.

”En ganska normal midsommar”, säger en polis
TT
”Förväntat stökig”, säger en annan
radio+text · Sveriges Radio
Misstänkt misshandel bland annat på tåg i Kävlinge och under firande i Falsterbo
Sydsvenskan  · Ofta betalvägg
Polisens alla händelsenotiser från midsommarnatten
polisen.se
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