Slagsmål och fylla ”normal midsommar” enligt polisen

En polis under en utryckning tidigare i år.

Det var på det stora hela en ganska normal midsommarafton i Sverige, uppger polisen för TT. Det innebär ändå en lång rad misshandelsfall och mycket fylla.

– Folk dricker ju lite mer än vanligt så det bråkas mer än normalt, säger Elin Andersson på polisregion Nord till nyhetsbyrån.

I Skåne har polisen hanterat 25 fall av misshandel, men inget av offren har behövt ambulans.

– Alla är ganska överens om att det har varit väldigt lugnt, säger polisen Sara Andersson till Sydsvenskan.

På sin hemsida skriver myndigheten att man frihetsberövat 56 personer i Stockholm och på Gotland under natten. I Göteborg har man haft 50 ärenden som gäller fylleri och 30 som gäller misshandel. Även i de mindre tätbefolkade regionerna i landet rapporterar polisen om en natt med många utryckningar.