Slagsmål och fylla ”normal midsommar” enligt polisen
Det var på det stora hela en ganska normal midsommarafton i Sverige, uppger polisen för TT. Det innebär ändå en lång rad misshandelsfall och mycket fylla.
– Folk dricker ju lite mer än vanligt så det bråkas mer än normalt, säger Elin Andersson på polisregion Nord till nyhetsbyrån.
I Skåne har polisen hanterat 25 fall av misshandel, men inget av offren har behövt ambulans.
– Alla är ganska överens om att det har varit väldigt lugnt, säger polisen Sara Andersson till Sydsvenskan.
På sin hemsida skriver myndigheten att man frihetsberövat 56 personer i Stockholm och på Gotland under natten. I Göteborg har man haft 50 ärenden som gäller fylleri och 30 som gäller misshandel. Även i de mindre tätbefolkade regionerna i landet rapporterar polisen om en natt med många utryckningar.