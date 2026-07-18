Flera ladugårdsbränder efter åska i Västergötland

Bilden visar släckningsarbetet under en brand i Björkeröd i juli 2021. Den har ingen koppling till innehållet i artikeln.

På lördagsförmiddagen har två ladugårdar i Västergötland börjat brinna, rapporterar Göteborgs-Posten.

Det rör sig om ladugårdar i Vänersborg och Öresjö som enligt räddningstjänsten är övertända och kommer att få brinna ner under kontrollerade former.

– Det är högst sannolikt åskan som orsakat bränderna. Vi har mängder av blixtnedslag i hela området, säger Peter Gustafsson på räddningstjänsten till GP.

SMHI har sedan tidigare utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn – med risk för åska – över både Bohuslän, Väster- och Östergötland samt delar av Dalsland, Värmland och Småland.

Det är i nuläget oklart om några människor eller djur har skadats i bränderna.