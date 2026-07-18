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Bilden visar släckningsarbetet under en brand i Björkeröd i juli 2021. Den har ingen koppling till innehållet i artikeln. (Johan Nilsson/TT)
Sommarvädret

Flera ladugårdsbränder efter åska i Västergötland

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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På lördagsförmiddagen har två ladugårdar i Västergötland börjat brinna, rapporterar Göteborgs-Posten.

Det rör sig om ladugårdar i Vänersborg och Öresjö som enligt räddningstjänsten är övertända och kommer att få brinna ner under kontrollerade former.

– Det är högst sannolikt åskan som orsakat bränderna. Vi har mängder av blixtnedslag i hela området, säger Peter Gustafsson på räddningstjänsten till GP.

SMHI har sedan tidigare utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn – med risk för åska – över både Bohuslän, Väster- och Östergötland samt delar av Dalsland, Värmland och Småland.

Det är i nuläget oklart om några människor eller djur har skadats i bränderna.

Räddningstjänsten uppger att man är tungt belastad
Expressen
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Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
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