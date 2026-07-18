Flera ladugårdsbränder efter åska i Västergötland
På lördagsförmiddagen har två ladugårdar i Västergötland börjat brinna, rapporterar Göteborgs-Posten.
Det rör sig om ladugårdar i Vänersborg och Öresjö som enligt räddningstjänsten är övertända och kommer att få brinna ner under kontrollerade former.
– Det är högst sannolikt åskan som orsakat bränderna. Vi har mängder av blixtnedslag i hela området, säger Peter Gustafsson på räddningstjänsten till GP.
SMHI har sedan tidigare utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn – med risk för åska – över både Bohuslän, Väster- och Östergötland samt delar av Dalsland, Värmland och Småland.
Det är i nuläget oklart om några människor eller djur har skadats i bränderna.
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