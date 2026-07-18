Stort skyfall drar in i dag – orange varning i Linköping

SMHI breddar sin varning för skyfall på lördagen. Varningen gäller nu i ett bälte som täcker stora delar av södra Sverige, från kust till kust. I den gula varningszonen väntas regnmängder på mellan 30 och 60 millimeter.

Dessutom har en orange varning för skyfall utfärdats för inre och östra Östergötland. Både Linköping och Norrköping omfattas av varningen. Här kan det falla mellan 60 och 80 millimeter regn.

Boende uppmanas att göra sig redo för regnet som slår till med full kraft i eftermiddag. Skyfallen väntas vara som värst mellan klockan 16 och 22.

”Det kan vara svårt att ta sig fram i trafiken på grund av omfattande översvämningar på vägar. Kör inte genom vattensamlingarna”, skriver SMHI.