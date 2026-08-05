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Poliser på plats efter att fyra personer knivhöggs i London. (James Manning /AP/TT / AP)
Utrikes

Flera skadade i knivdåd i London – kvinna gripen

Av Hedda Hallsenius
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En kvinna i 45-årsåldern har gripits efter ett knivdåd i stadsdelen Covent Garden i London, rapporterar Sky News med hänvisning till ett uttalande från Londonpolisen.

Fyra män med sticksår ska ha påträffats på platsen och förts till sjukhus för vård, enligt räddningstjänsten.

Motivet är ännu oklart, men polisen uppger att dådet tros vara kopplat till mental ohälsa.

– Polisen omhändertog en sax på platsen, säger Londonpolisen.

Texten uppdateras.

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Ambulans larmades till platsen vid 12.30 lokal tid
BBC
Covent Garden är populärt bland turister
Reuters  · Ofta betalvägg
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