Flera skadade i knivdåd i London – kvinna gripen

Poliser på plats efter att fyra personer knivhöggs i London.

En kvinna i 45-årsåldern har gripits efter ett knivdåd i stadsdelen Covent Garden i London, rapporterar Sky News med hänvisning till ett uttalande från Londonpolisen.

Fyra män med sticksår ska ha påträffats på platsen och förts till sjukhus för vård, enligt räddningstjänsten.

Motivet är ännu oklart, men polisen uppger att dådet tros vara kopplat till mental ohälsa.

– Polisen omhändertog en sax på platsen, säger Londonpolisen.

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