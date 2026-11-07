Minst sex personer har dödats och 15 har skadats i en skjutning på ett torg i Krakow i Polen, bekräftar polisen enligt polska medier. Enligt polisen är en av de döda en brittisk medborgare.

En misstänkt gärningsman har gripits. Enligt Krakowpolisen bar han militärkläder. Han sköts av polis och vårdas nu på sjukhus. Minst två poliser ska finnas bland de skadade.

Mannen ska enligt polisen ha kört in på torget i en bil och avlossat flera skott.

Myndigheter uppmanar personer i området att söka skydd och undvika platsen.