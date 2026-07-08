Flyginstruktör i Argentina kastade sig från plan – elev tvingades landa
I helgen kastade sig en flyginstruktör ut från ett flygplan i Argentina och dog, något som tvingade eleven ombord på planet att landa själv. Det rapporterar TN.
Det var bara flyginstruktören och den 22-åriga kvinnliga eleven som befann sig ombord.
Det sista instruktören sa innan han öppnade dörren och hoppade var ”du vet vad du ska göra, bara fortsätt”, enligt sajten.
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