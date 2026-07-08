ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Ett plan av samma modell som eleven tvingades landa när instruktören kastade sig mot sin död. (Hassan Amman / AP)
Utrikes

Flyginstruktör i Argentina kastade sig från plan – elev tvingades landa

Av Jacob Ruderstam
Publicerad:

I helgen kastade sig en flyginstruktör ut från ett flygplan i Argentina och dog, något som tvingade eleven ombord på planet att landa själv. Det rapporterar TN.

Det var bara flyginstruktören och den 22-åriga kvinnliga eleven som befann sig ombord.

Det sista instruktören sa innan han öppnade dörren och hoppade var ”du vet vad du ska göra, bara fortsätt”, enligt sajten.

Händelsen utreds nu av myndigheterna (spanska)
tn.com.ar
Enligt chefen för flygskolan fanns det inga tecken på att instruktören planerade att hoppa
CNN
Eleven hade redan tagit sitt flygcertifikat – befann sig i luften för att samla på sig flygtimmar
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen