Resenärer väntar på Los Angeles internationella flygplats efter att flygtrafiken drabbats av omfattande förseningar på fredagen.

Det landsomfattande flygstoppet i USA har hävts efter omkring fem timmar. Över 7 000 flygningar ställdes in och flygplatser runt om i landet fylldes av strandsatta resenärer, skriver NBC News

Enligt transportminister Sean Duffy uppstod problemen när ny teknik överbelastade äldre utrustning i flygledningssystemet.

Duffy varnar för att liknande störningar kan inträffa igen och kräver mer pengar för att modernisera systemen.