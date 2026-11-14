Flygstoppet i USA hävt – tusentals flyg drabbade
Det landsomfattande flygstoppet i USA har hävts efter omkring fem timmar. Över 7 000 flygningar ställdes in och flygplatser runt om i landet fylldes av strandsatta resenärer, skriver NBC News
Enligt transportminister Sean Duffy uppstod problemen när ny teknik överbelastade äldre utrustning i flygledningssystemet.
Duffy varnar för att liknande störningar kan inträffa igen och kräver mer pengar för att modernisera systemen.
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