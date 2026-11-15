Ta del av konversationen här

Pilotstudenten Mosab Nadi var ensam i cockpit under sin första långflygning när det nationella flygstoppet i USA trädde i kraft i fredags, skriver flera medier.

Reuters har tagit del av konversationen som studenten hade med flygledaren, i samband med att Nadi plötsligt var tvungen att landa.

– Ärligt talat, jag vet inte vad jag ska göra.

Ett par minuter senare lyckades han landa efter att ha guidats av flygledaren. Enligt Reuters var det inte Nadis första ensamflygning över huvud taget, men tidigare hade det handlat om kortare sträckor.