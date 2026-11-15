Helgens nationella flygstopp i USA väcker frågor kring flygledningscentralernas sårbarhet, skriver NBC News.

Ett rutinmässigt underhållsarbete vid en av luftfartsmyndigheten FAA:s anläggningar ledde till kommunikationsstörningar på centraler runt om i landet. Ofattbart, säger flygexperten som menar att det borde finnas skyddssystem som förhindrar den typen av teknikstrul.

En tjänsteman vid myndigheten Government Accountability Office har länge varnat för att systemen är föråldrade, och beskriver det som att ”silvertejpen” håller på att falla av.

– Det här är som lager på lager på lager av silvertejp.