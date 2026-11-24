En enda felaktigt inställd router fick flygtrafiken i hela USA att stanna upp tidigare i november. I podcasten Decoder reder journalisten och flygexperten Darryl Campbell ut hur ett på ytan banalt misstag kunde få så stora konsekvenser.

När den nya routern installerades glömde teknikerna att ändra en fabriksinställning. Det gjorde att routern bombarderade det ålderstigna kommunikationsnätverket med datatrafik tills det överbelastades.

För att hitta problemet fick teknikerna stänga av routrar en efter en. När den felande routern kopplades bort började systemet nästan omedelbart fungera igen.

Campbell menar att amerikanernas förväntningar på billiga och snabba flygresor bidrar till att ett föråldrat system lever kvar.

– På något sätt tolererar vi att det är så, tills det påverkar våra egna resplaner inför thanksgiving.