FN: Förbättrad tillgång på mat i Gaza – fortsatt svårt

Livsmedelsförsörjningen i Gaza har förbättrats, men är fortfarande skör eftersom det endast finns en gränsövergång som är öppen för bistånd. Det rapporterar FN:s livsmedelsprogram på torsdagen.

Mat och näring till barn har ökat ”betydande” sedan avtalet om eldupphör slöts i oktober förra året. I maj fick 1,5 miljoner människor matpaket och 60 procent av barnen under 5 år fick näringsstöd, skriver FN i ett pressmeddelande.

Fortfarande är runt 200 000 palestinier i Gaza drabbade av akut hunger och läget är fortfarande svårt, säger Carl Skau, tillförordnad chef för FN:s livsmedelsprogram.

– Den övergripande humanitära situationen är fortsatt fruktansvärd: familjer saknar vatten, sanitet och läkemedel, säger han.