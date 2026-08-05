Arméchef: Israel kommer att fortsätta insatser mot Gaza

En man ser resultatet av ett israeliskt luftangrepp nära ett sjukhus i centrala Gaza. Bilden togs förra veckan.

Israel kommer att fortsätta att ”verka proaktivt” i Gaza, uppger landets arméchef Eyal Zamir enligt AFP.

Uttalandet kommer efter en vecka av uppgifter om att ett nytt avtal mellan Israel och Hamas är att vänta. USA:s president Donald Trump var först ut med att säga att parterna kommit överens om att Hamas ska avväpnas.

Hamas bekräftade att gruppen gått med på att avväpnas efter att den israeliska militären gått med på att lämna Gaza. Israel uppgav senare att militären inte kommer att dra sig tillbaka förrän Hamas avväpnats helt.

Israel har under veckan genomfört flera attacker mot Gaza.