39-åringen på begravningen: ”Blir nästan galen”

Blomblad ströddes över kistorna – se Sky News video från begravningen här

Den 39-åriga Gazabon Lara Abu Shreia förlorade 14 familjemedlemmar när Israel attackerade bostadshuset där de bodde i november 2023.

Nu har de begravts, tillsammans med nästan 100 andra offer för attacken, rapporterar Al Jazeera. För Lana Abu Shreia har det inneburit ett sätt att ta farväl, men också att sorgen har förnyats.

– Ibland tänker jag på hur de kvävdes under bråten. Jag blir nästan galen av att tänka på deras sista stund, säger hon.