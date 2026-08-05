Hundratals offer i Gazas största massbegravning

112 människor som dödades i en israelisk attack mot ett bostadshus 2023 har begravts i Gaza, rapporterar NBC News.

Begravningen är den största någonsin i Gaza. Offren är mestadels kvinnor och barn, vars kroppar nyligen återfunnits i rasmassorna i stadsdelen Sabra i Gaza stad.

BBC har bett den israeliska armén att berätta vad som var målet med attacken, men har inte fått något svar. Totalt har minst 70 000 människor dödats i Gaza sedan kriget inleddes.