ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
De döda uppradade inför begravningen på tisdagskvällen. (Jehad Alshrafi /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenGazakriget

Hundratals offer i Gazas största massbegravning

Av Tor Gasslander
Publicerad:

112 människor som dödades i en israelisk attack mot ett bostadshus 2023 har begravts i Gaza, rapporterar NBC News.

Begravningen är den största någonsin i Gaza. Offren är mestadels kvinnor och barn, vars kroppar nyligen återfunnits i rasmassorna i stadsdelen Sabra i Gaza stad.

BBC har bett den israeliska armén att berätta vad som var målet med attacken, men har inte fått något svar. Totalt har minst 70 000 människor dödats i Gaza sedan kriget inleddes.

Videoklipp från begravningen visar offren i rader, insvepta i palestinska flaggor
NBC News
Sörjande: Kanske kan vår sorg få viss lindring av att begrava dem
BBC
Offren tillhör två palestinska storfamiljer
TT
Ytterligare runt 40 döda tros finnas under rasmassorna
Al Jazeera
Annons
Boka hotell i Sverige – upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen