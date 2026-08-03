Fredsrådet kräver Hamas avväpning innan Israel lämnar Gaza

Bilden är tagen i Gaza under lördagen.

Hamas måste avväpnas innan Israel drar sig ur Gaza, anser Donald Trumps så kallade fredsråd enligt AFP.

Uttalandet kommer efter att Israel uttryckt kritik mot avtalet som lyftes av Trump i förra veckan. Enligt det avtalet, som även skrivits under av Hamas, skulle terrorgruppen avväpna sig först efter att den israeliska militären har dragit sig tillbaka från området.

Israels reträtt ska ske ”först efter att avväpningen är fullbordad”, skriver rådet på X.

Under dagen har fredsrådets representant för Gaza, Nickolaj Mladenov, träffat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu.