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Bilden är tagen i Gaza under lördagen. (Abdel Kareem Hana /AP/TT / AP)
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Fredsrådet kräver Hamas avväpning innan Israel lämnar Gaza

Av Hedda Hallsenius
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Hamas måste avväpnas innan Israel drar sig ur Gaza, anser Donald Trumps så kallade fredsråd enligt AFP.

Uttalandet kommer efter att Israel uttryckt kritik mot avtalet som lyftes av Trump i förra veckan. Enligt det avtalet, som även skrivits under av Hamas, skulle terrorgruppen avväpna sig först efter att den israeliska militären har dragit sig tillbaka från området.

Israels reträtt ska ske ”först efter att avväpningen är fullbordad”, skriver rådet på X.

Under dagen har fredsrådets representant för Gaza, Nickolaj Mladenov, träffat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu.

”Fredsrådet” på X
x.com
Trump kallade avtalet en ”viktig milstolpe” på fredagen
AFP  · Ofta betalvägg
Tidigare har Netanyahus talesperson sagt att avtalet inte återspeglar Israels ståndpunkter
TT
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