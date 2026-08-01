112 kroppar har hittats under rasmassor i Gaza
Kvarlevorna från ytterligare 112 personer har hittats efter en utgrävning av rasmassorna i Gaza, meddelar lokala myndigheter enligt AFP.
Utgrävningen har pågått i stadsdelen Sabra i södra Gaza stad under två veckor, med hjälp från Internationella Röda Korset (ICRC).
– I över två och ett halvt år har tusentals familjer i Gaza levt i smärta och osäkerhet, i väntan på möjligheten att hitta sina närståendes kroppar, sörja dem och begrava dem med värdighet, säger Amani Al-Naouq, ICRC:s talesperson i Gaza.
Enligt Gazas räddningstjänst hittades kvarlevor efter 40 barn och 38 kvinnor. Man uppskattar att ytterligare 157 kroppar ligger kvar under rasmassorna.
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