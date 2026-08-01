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Byggnader som förstörts i ett israeliskt luftangrepp i centrala Gaza. Arkivbild. (Abdel Kareem Hana /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenGazakriget

112 kroppar har hittats under rasmassor i Gaza

Av Hedda Hallsenius
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Kvarlevorna från ytterligare 112 personer har hittats efter en utgrävning av rasmassorna i Gaza, meddelar lokala myndigheter enligt AFP.

Utgrävningen har pågått i stadsdelen Sabra i södra Gaza stad under två veckor, med hjälp från Internationella Röda Korset (ICRC).

– I över två och ett halvt år har tusentals familjer i Gaza levt i smärta och osäkerhet, i väntan på möjligheten att hitta sina närståendes kroppar, sörja dem och begrava dem med värdighet, säger Amani Al-Naouq, ICRC:s talesperson i Gaza.

Enligt Gazas räddningstjänst hittades kvarlevor efter 40 barn och 38 kvinnor. Man uppskattar att ytterligare 157 kroppar ligger kvar under rasmassorna.

Al-Naouq: Sökandet efter kvarlevor är en mycket viktig humanitär fråga
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