Analys: Mer snack än verkstad när Trump firar avtal

Det nedtrappningsavtal som ska ha ingåtts mellan Hamas och Israel, och som president Donald Trump själv påstått är klart, är varken undertecknat eller färdigförhandlat, skriver Haaretz Liza Rozovsky.

”Trump upprepar bara vad som vid det här laget blivit ett bekant mönster: Han lyfter en överenskommelse som om den redan vore klar”, skriver hon.

På fredagskvällen kommunicerade Trumps så kallade fredsråd att formerna för avtalet – som innehåller en avväpning av Hamas och reträtt av Israels militär – ska mejslas fram under de kommande två veckorna. Bärigheten är dock oklar, eftersom ingen av parterna väntas underteckna det.

RTE:s Edmund Heaphy skriver att nyheten om avtalet kommer i en tid då Trump behöver visa framsteg för sitt fredsråd, inte minst mot bakgrund av att det ägnat flera månader åt dessa förhandlingar. Han ser också ett annat problem just i denna fråga:

”Även om flera medier citerat företrädare från Hamas, så har gruppen inte officiellt bekräftat att de går med på en avväpning”, skriver han.