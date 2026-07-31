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An Israeli soldier occupies a military position overlooking the so-called yellow line in the central Gaza Strip, Tuesday, May 26, 2026. (AP Photo/Ariel Schalit) ASC116 En israelisk soldat ser ut över den så kallade gula linjen i centrala Gaza i slutet av maj. (Ariel Schalit /AP/TT / AP)
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Källa: Israel lämnar inte Gaza förrän Hamas avväpnas

Av Hedda Hallsenius
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Israel kommer inte att lämna Gaza förrän Hamas är ”genuint avväpnade”, uppger en israelisk källa för AFP.

Tidigare har Hamas sagt att gruppen går med på att avväpna sig – men att Israel måste uppfylla sin del av avtalet först.

Hamas ska enligt avtalet överlämna sina vapen till en nybildad palestinsk myndighet, den så kallade palestinska teknokratiska kommittén.

USA:s president Donald Trump var först ut att prata om avtalet om avväpning, som Hamas har gått ut med att man skrivit under. Inget officiellt svar har ännu kommit från Israel.

Källan: Israel har varit tydlig med att inget tillbakadragande kommer att ske från den nuvarande gula linjen om inte Hamas genuint avväpnar sig
AFP  · Ofta betalvägg
Överenskommelsen är ett led i den vapenvila som inleddes i oktober förra året
TT
Enligt Donald Trump har flera länder varit involverade i medlingen, däribland Qatar, Turkiet, Egypten och Förenade Arabemiraten
Reuters  · Ofta betalvägg
De exakta formerna för hur uppgörelsen ska genomföras ska bestämmas de kommande två veckorna
www.haaretz.com
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