Källa: Israel lämnar inte Gaza förrän Hamas avväpnas
Israel kommer inte att lämna Gaza förrän Hamas är ”genuint avväpnade”, uppger en israelisk källa för AFP.
Tidigare har Hamas sagt att gruppen går med på att avväpna sig – men att Israel måste uppfylla sin del av avtalet först.
Hamas ska enligt avtalet överlämna sina vapen till en nybildad palestinsk myndighet, den så kallade palestinska teknokratiska kommittén.
USA:s president Donald Trump var först ut att prata om avtalet om avväpning, som Hamas har gått ut med att man skrivit under. Inget officiellt svar har ännu kommit från Israel.
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