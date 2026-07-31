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Ghazi Hamad representerar Hamas i förhandlingarna. (Bilal Hussein / AP)
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Hamas: Israel måste ta första steget

Av Daniel Persson
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Hamas lovar att respektera överenskommelsen med fredsrådet för Gaza – om Israel först uppfyller sin del av avtalet. Det säger Hamas företrädare Ghazi Hamad enligt Reuters.

– Vi lämnar inte över våra vapen förrän Israel lämnat Gazaremsan, säger han till al-Jazeera.

Enligt Hamas är denna ordning också vad som bestämts. När Israel backar ska Hamas lämna över sina vapen för förvaring hos en nybildad palestinsk myndighet, detta för att vapnen inte ska komma Israel tillhanda, skriver Haaretz.

Israel har ännu inte kommenterat uppgörelsen. Så sent som på torsdagen sa premiärminister Benjamin Netanyahu att han var emot det som förhandlades.

Överenskommelsen är ett led i den vapenvila som inleddes i oktober förra året
TT
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De exakta formerna för hur uppgörelsen ska genomföras ska bestämmas de kommande två veckorna
www.haaretz.com
al-Jazeera rapporterar fortlöpande om händelseutvecklingen i området
Al Jazeera
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