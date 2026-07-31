Hamas: Israel måste ta första steget

Hamas lovar att respektera överenskommelsen med fredsrådet för Gaza – om Israel först uppfyller sin del av avtalet. Det säger Hamas företrädare Ghazi Hamad enligt Reuters.

– Vi lämnar inte över våra vapen förrän Israel lämnat Gazaremsan, säger han till al-Jazeera.

Enligt Hamas är denna ordning också vad som bestämts. När Israel backar ska Hamas lämna över sina vapen för förvaring hos en nybildad palestinsk myndighet, detta för att vapnen inte ska komma Israel tillhanda, skriver Haaretz.

Israel har ännu inte kommenterat uppgörelsen. Så sent som på torsdagen sa premiärminister Benjamin Netanyahu att han var emot det som förhandlades.