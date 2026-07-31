Hamas bekräftar: Har skrivit under överenskommelsen

Terrorstämplade Hamas bekräftar att de nått ett avtal om att de ska avväpnas, uppger källor inom gruppen för AFP och BBC. Hamas och andra väpnade grupper på Gazaremsan ska lämna över sina vapen till den så kallade palestinska teknokratiska kommittén, som därefter ska ansvara för förvaringen av vapnen.

För att uppgörelsen ska slutföras krävs att israeliska styrkor helt och hållet drar sig tillbaka från Gazaremsan. Det är också en del av den undertecknade överenskommelsen, enligt president Donald Trump.

Processen med att lämna över vapnen ska inledas nästa vecka, enligt uppgifter till Reuters.