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Palestinska styrkor på Gaza från Hamas och islamistiska Jihad. (Abdel Kareem Hana /AP/TT / AP)
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Hamas bekräftar: Har skrivit under överenskommelsen

Av Alice Hermansson
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Terrorstämplade Hamas bekräftar att de nått ett avtal om att de ska avväpnas, uppger källor inom gruppen för AFP och BBC. Hamas och andra väpnade grupper på Gazaremsan ska lämna över sina vapen till den så kallade palestinska teknokratiska kommittén, som därefter ska ansvara för förvaringen av vapnen.

För att uppgörelsen ska slutföras krävs att israeliska styrkor helt och hållet drar sig tillbaka från Gazaremsan. Det är också en del av den undertecknade överenskommelsen, enligt president Donald Trump.

Processen med att lämna över vapnen ska inledas nästa vecka, enligt uppgifter till Reuters.

President Donald Trump var först att berätta om avtalet
AFP  · Ofta betalvägg
Trump uppger att avtalet kommer efter månader av intensiva förhandlingar
CNN
Israel har ännu inte kommenterat överenskommelsen
Sveriges Television
Donald Trump på Truth Social
truthsocial.com
BBC rapporterar löpande
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