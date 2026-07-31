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President Donald Trump (Alex Brandon/AP/TT)
MellanösternkrisenGazakriget

Trump: Avtal har nåtts – Hamas ska avväpnas

Av Alice Hermansson
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Hamas och andra väpnade grupper på Gazaremsan har gått med på att avväpnas. Beskedet kommer från president Donald Trump, som uppger att det så kallade fredsrådet för Gaza har nått en överenskommelse med grupperna.

”Detta är ett monumentalt steg mot varaktig fred och säkerhet”, skriver Trump på Truth Social under natten mot fredagen.

De exakta villkoren i avtalet är fortfarande okända. Enligt Trumps inlägg ska israeliska styrkor dra sig tillbaka när vapnen är borta från Gazas gator. Han skriver också att en internationell stabiliseringsstyrka ska inrättas och samarbeta med en ny palestinsk polismyndighet.

Uppgörelsen om avväpning är ett villkor i avtalet om vapenvila som trädde i kraft i höstas. Frågan ska dock ha varit svår att lösa och har satt käppar i hjulet för fredsförhandlingarna.

Hamas bekräftar att man nått en överenskommelse om vapenfrågan
TT
Trump uppger att avtalet kommer efter månader av intensiva förhandlingar
CNN
Avväpningen inleds nästa vecka, enligt källor
Sveriges Television
Donald Trump på Truth Social
truthsocial.com
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