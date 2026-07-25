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Palestinier badar vid stranden i Gaza stad. Arkivbild från 2023. (Adel Hana / AP)
MellanösternkrisenGazakriget

Gazas simskola öppnar: ”Tar tillbaka sin stulna barndom”

Av Hedda Hallsenius
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Hundratals barn samlas nere vid stranden i Gaza för att lära sig simma, rapporterar The Guardian.

Den del av havet där simskolan håller till har avgränsats med hjälp av sandpåsar och bitar av sönderbombade hus. Arrangörerna har byggt allt för hand, för några grävskopor eller lyftkranar går inte att få tag på.

– Det är ett sällsynt tillfälle för barnen att ha kul, slappna av och ta tillbaka en del av sin stulna barndom, säger arrangören och journalisten Amjed Tantesh, som grundade Gazas första simskola för över 20 år sedan.

I en undersökning från FN i mars svarade 96 procent av barnen i Gaza att det känns som att de kan dö när som helst. Efter tre år av krig finns inga lekplatser eller ordentlig skola kvar.

– Att simma ger mig en chans att fly undan kriget och oron jag lever med, säger 13-åriga Alma Shabat.

Flera av barnen berättar att de varit rädda för havet innan simskolan
www.theguardian.com
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english.elpais.com
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www.pbs.org
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