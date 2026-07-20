Hamas utser Khalil al–Hayya till ny politisk ledare
Terrorstämplade Hamas har utsett Khalil al-Hayya till sin nye politiske ledare, rapporterar AFP.
Al-Hayya har tidigare varit Hamas chefsförhandlare i indirekta fredssamtal med Israel.
Han efterträder Yahya al-Sinwar, som dödades i en israelisk attack 2024. Sedan dess har Hamas letts av ett ledarskapsråd.
– Khalil al-Hayya valdes med en överväldigande majoritet. Den politiska byrån kommer att sammanträda i Istanbul inom några dagar för att bilda kommittéer och inleda en omstrukturering av Hamas ledning, säger en högt uppsatt Hamasföreträdare till AFP.
Enligt källan väntas al-Hayya formellt tillträda posten nästa vecka.
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