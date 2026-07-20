New Yorks borgmästare vill gripa Netanyahu – om han får

Se intervju här (frågan om Netanyahu efter 25:29)

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu är en krigsbrottsling som hör hemma i Internationella domstolen i Haag, säger New Yorks borgmästare Zohran Mamdani i en lång intervju med New York Times.

Under valrörelsen lovade Mamdani att, i enlighet med den internationella efterlysningen, gripa Netanyahu om han någonsin satte sin fot i New York. Nu överväger Israels ledare om huruvida han ska delta vid FN-mötet i september.

Mamdani säger sig föra ”ett aktivt samtal” med sina jurister om han har den juridiska rätten att ge New York-polisen en sådan order.

– Vi kommer att göra allt som lagen i New York City tillåter mig att göra, men vi kommer inte att skriva våra egna lagar för att uppnå det.