Trump avfärdar idén: USA kommer inte gripa Netanyahu

Donald Trump och Benjamin Netanyahu vid Mar-a-Lago i december.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu kommer aldrig att gripas när han befinner sig i USA, skriver president Donald Trump på Truth Social. I helgen sa New Yorks borgmästare Zohran Mamdani att han undersöker den möjligheten.

Trump skriver att Netanyahu kämpar mot Iran, som dödar demonstranter och amerikanska soldater.

”De enda som borde gripas är de människor som ledde Iran in i denna aldrig tidigare skådade spiral av död och förstörelse”, skriver han.

Netanyahu kan eventuellt resa till New York under FN-mötet i september.