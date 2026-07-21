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Donald Trump och Benjamin Netanyahu vid Mar-a-Lago i december. (Alex Brandon / AP)
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Trump avfärdar idén: USA kommer inte gripa Netanyahu

Av Marcus Lindén
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Israels premiärminister Benjamin Netanyahu kommer aldrig att gripas när han befinner sig i USA, skriver president Donald Trump på Truth Social. I helgen sa New Yorks borgmästare Zohran Mamdani att han undersöker den möjligheten.

Trump skriver att Netanyahu kämpar mot Iran, som dödar demonstranter och amerikanska soldater.

”De enda som borde gripas är de människor som ledde Iran in i denna aldrig tidigare skådade spiral av död och förstörelse”, skriver han.

Netanyahu kan eventuellt resa till New York under FN-mötet i september.

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Donald Trump på Truth Social
truthsocial.com

Läs och se Mamdanis intervju här

Se intervju här (frågan om Netanyahu efter 25:29)
Läs den långa artikeln med Mamdani här
NY Times  · Ofta betalvägg
Se hela den timslånga intervjun här
tv · NY Times  · Ofta betalvägg
Mamdani har återkommande kallat Israels krigföring för ”folkmord”
CNN
Expert: I praktiken omöjligt för Mamdani att gripa Netanyahu
www.theguardian.com
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